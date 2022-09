Osasco realiza encontro do projeto Migração e Acolhimento

Texto e fotos: Alan Santos

Aconteceu no dia 21/09, o segundo encontro de formação do projeto: Migração e Acolhimento, do Sesc Osasco em parceria com o Projeto Osasco Integra da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE).

A ação ocorreu no Centro de Formação de Professores (CEFOR) e teve como objetivo orientar e capacitar servidores públicos de diversas secretarias municipais, visando um melhor acolhimento aos imigrantes e refugiados que procuram por serviços públicos em Osasco.

“O ato de inclusão, vivências e instrução é muito importante, pois toda as explanações são passadas pelos próprios imigrantes”, disse o secretário interino, Marcos Vilela.

O próximo encontro acontecerá em 24 de novembro, no CEFOR.