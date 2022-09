SETRE promove curso para gestores de RH

Texto e fotos: Alan Santos

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) da Prefeitura de Osasco promoveu no dia 15/09, a 9ª edição do EAE (Espaço de Apoio Empresarial), um curso para os gestores de recursos humanos das empresas parceiras do Portal do Trabalhador.

O EAE é realizado pela Gerência de Qualificação para Jovens e Pessoas com Deficiência, do Departamento de Qualificação Profissional da SETRE, com o objetivo de instrumentalizar os gestores, para que possam realizar a empregabilidade e a inclusão das pessoas com deficiência e promover a permanência destas pessoas nas empresas.

Os gestores convidados são aqueles que estão envolvidos diretamente nos processos de recrutamento e seleção deste público, cujas empresas tenham vagas de emprego abertas no Portal do Trabalhador de Osasco.

A formação acontece em quatro módulos, totalizando dezoito horas de formação, nos quais são abordados diversos temas relacionados à empregabilidade da PcD.

O 2º encontro acontecerá no dia 20 de outubro, o 3º em 12 de novembro e o 4º e último encontro em 8 de dezembro.