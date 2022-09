Osasco promove palestra com foco no combate ao racismo institucional

A Secretaria Executiva de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a Secretaria de Segurança e Controle Urbano (SECONTRU) e o Conselho de Promoção da Igualdade Racial promovem dia 4/10, das 9h às 12h e das 14h às 17h, palestra cujo tema será o racismo institucional e combate às práticas discriminatórias. O evento acontece na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Vila Campesina), anexa ao Paço Municipal.

A atividade faz parte das diretrizes do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Combate ao Racismo, coordenado pela SEPPIR, e visa fazer um aprofundamento da pauta acerca da igualdade racial e o papel da segurança pública nesta construção.

A palestra será conduzida por Hédio Silva Júnior, doutor e mestre em Direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), advogado das religiões afro-brasileiras no Supremo Tribunal Federal (STF), e ex-secretário de Justiça do governo do Estado de São Paulo.

Participarão da atividade servidores da Guarda Civil Municipal de Osasco, representantes das polícias Civil e Militar e demais colaboradores do Grupo de Trabalho.

A palestra é gratuita e aberta à sociedade civil, com vagas limitadas. Os interessados podem se inscrever até 30/09 pelo e-mail seppir@osasco.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 3682 6670 e (11) 99948-6626 (whatsapp).