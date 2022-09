Osasco segue na liderança do 4º Jatio

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

Após quatro dias de competições, Osasco segue na liderança da 4ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade (Jatio), que se encerram nessa sexta-feira, 23/9. O evento acontece no Ginásio de Esportes Sebastião Rafael da Silva (Geodésico) e é promovido pela Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer (Serel).

A última modalidade que disputará será a dança de salão, a partir das 18h, no Auditório da Secretaria de Assistência Social, na Avenida Dom Pedro I, 65 – Bela Vista, e, em seguida, acontece um baile para todos os presentes, até às 21h.

Na cerimônia de abertura, a cidade já havia conquistado o terceiro lugar nas disputas de coreografias com as cidades de Boituva, Jarinu, Jundiaí e Sorocaba. São Bernardo ficou em segundo e Jarinu em primeiro.

Osasco também chegou ao terceiro dia com vitórias no xadrez masculino e feminino, com 100% de aproveitamento. A cidade esteve representada por Lilian Satake e Wagner Madeira. No masculino, São Bernardo ficou em 2º e Jundiaí em terceiro. No feminino, Praia Grande foi 2º e Sorocaba 3º. A cidade também ficou em primeiro no tênis de mesa (feminino e masculino).

No quarto dia de competições, quinta-feira, 22/09, o vôlei adaptado da cidade, categoria 60+, ficou em 2º lugar. Praia Grande em 1º e Salto em 3º.

Na sexta 23/09, último dia de competições, ocorrem as provas de atletismo, tênis, bocha e dança de salão. Osasco lidera na pontuação geral em primeiro lugar com 129 pontos, seguido de Sorocaba (121) e São Bernardo do Campo (99).

Além de Osasco, participam do evento outros 17 municípios: Barueri, Boituva, Cajamar, Cotia, Embu das Artes, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Pirassununga, Sabino, Praia Grande, Salto, Santo André, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Estão sendo disputadas 14 modalidades com mais de mil atletas: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, tênis, tênis de mesa, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez.