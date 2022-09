Osasco entrega certificados de conclusão para 72 jovens do Projeto Começar

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Emprego Trabalho e Renda em parceria com a Secretaria de Educação, entregou na manhã de segunda-feira, 19/09, os certificados aos 72 jovens que participaram do Projeto Começar Jovem. Dos 72 que concluíram o ciclo, 7 já estão inseridos no mercado de trabalho formal, 51 foram encaminhados para entrevistas de emprego e os demais estão sendo monitorados pela equipe de administração de vagas do Portal do Trabalhador. Participaram do evento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) em exercício, Marco Antônio Vilela.

Essa é a 2ª turma que passou pelo ciclo do Começar, política pública pensada para promover a equidade na sociedade e dar para jovens negros e moradores da periferia de Osasco, que são historicamente menos favorecidos, oportunidade de qualificação profissional e experiência no ambiente de trabalho.

Na ocasião, os jovens se dividiram em 4 grupos e fizeram uma apresentação, cujo o tema era livre. Eles abordaram alguns problemas e suas respectivas soluções para o dia a dia no ambiente de trabalho.

O prefeito destacou a importância do trabalho desenvolvido pela SETRE. “Vocês encerram essa etapa com várias expectativas em relação ao futuro e cheios de projetos, por isso, tenho certeza que estão no caminho certo para realizar seus sonhos. Essa é uma oportunidade de capacitação, qualificação e troca de experiências. Também gostaria de agradecer a cada servidor que ajuda a construir os nossos sonhos, porque precisa de muita gente trabalhando para gerar oportunidades”.

Durante o evento, o prefeito contou um pouco de sua história para os jovens presentes. “Venho de outra época, comecei a trabalhar aos 12 anos, era sacoleiro, aos 19 anos abri meu primeiro negócio, entrei para a vida pública, fui secretário, vereador e agora, prefeito. Ao longo dessa jornada encontrei muita gente que tentou me desmotivar, diziam que eu não conseguiria, não permitam que as pessoas venham desmotivá-los. Já dei vários tropeços na vida, tive momentos que chorei de alegria e outros que dobrei meu joelho e chorei de preocupação, mas nunca desisti. Nunca desistam e sempre contem com o nosso time aqui para que tenham cada vez mais qualificação e mais oportunidade”.