Prefeitura entrega Selo Escola Osasco Legal

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Educação, realizou na manhã de 19/09, no Centro de Formação Continuada de Profissionais da Educação, a primeira edição de entrega do ‘Selo Escola Osasco Legal’. A ação foi promovida com base na Lei Municipal 5.183, de autoria do vereador e presidente interino da Câmara de Osasco, Josias Nascimento de Jesus.

O Selo representa o reconhecimento, por meio de certificação das instituições escolares particulares de educação infantil que tenham autorização de funcionamento expedido pela Secretaria de Educação, possuir licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária, além da vistoria pelo Corpo de Bombeiros, infraestrutura estabelecida pelo Ministério da Educação, no atendimento aos Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil. As unidades também devem estar devidamente inscritas na Receita Federal.

O secretário da Educação, Cláudio Piteri, destacou que assumiu a pasta com a missão de fazer a interlocução com as escolas particulares que são parceiras da municipalidade na tarefa de educar crianças. “O Selo é um reconhecimento da Prefeitura para as escolas que cumprem todas as legislações para o funcionamento e que trabalham com seriedade”.

Presente no evento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, agradeceu toda a equipe que ajudou a construir o sonho da certificação a torná-lo realidade. “Hoje é mais uma vitória que a gente alcança entre tantos projetos. É importante entender que avançamos e estamos no caminho certo embora ainda tenha muita coisa a ser feita. Nosso governo é democrático e valoriza a troca de experiências com todos os setores, caminhamos juntos com a iniciativa privada, acredito que juntos a gente pode ir mais longe, sozinho é mais rápido, mas eu quero ir mais longe e para ir mais longe eu preciso estar com vocês. Quero mais uma vez colocar o nosso governo à disposição das escolas da rede privada”.

Participaram da entrega, a representante dos proprietários das escolas, Juliana Cristina Fadel, e o vereador e presidente interino da Câmara de Osasco, Josias da Juco.