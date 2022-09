Passeio reúne cerca de 200 ciclistas

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco realizou no domingo, 18/09, o tradicional Passeio Ciclístico da Primavera, que partiu do estacionamento da Prefeitura, na Avenida Narciso Sturlini, em direção ao Parque Chico Mendes e retornando pelas avenidas Hildebrando de Lima (km 18) e dos Autonomistas. Participaram do trajeto, de cerca de 9 km, aproximadamente 200 ciclistas.

Ao final do passeio foram sorteados diversos brindes e seis bicicletas. Entre os participantes estava Francisco Chagas de Souza, que veio pedalando do Piauí até Osasco em 20 dias. “Cheguei ontem e fiquei sabendo do evento. Fiz questão de acompanhar. Parabéns Osasco pela iniciativa e incentivo ao ciclismo”, disse.

As inscrições para os passeios promovidos pela Serel são sempre realizadas com antecedência.

“O passeio ciclístico é uma oportunidade de lazer e treino (para as equipes de ciclismo)”, avalia o secretário Rodolfo Rodrigues Cara.