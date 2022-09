Programa Nosso Lar recupera casa no Jardim Conceição

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco tem recuperado diversas casas em comunidades de famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio do programa municipal Nosso Lar. São casas irregulares com comprometimento na estrutura e risco até de desabamento. Uma das entregas aconteceu na sexta-feira, 16/9, quando o prefeito Rogério Lins e o secretário de Habitação, Pedro Sotero, entregaram para Grace Rosa Brasil dos Santos, moradora do Jardim Conceição há 20 anos, a casa toda reformada.

Segundo o prefeito, o objetivo do Nosso Lar é oferecer mais dignidade e mais qualidade de vida aos atendidos pelo programa. “Vamos recuperar diversas casas, levando mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida à nossa população”, comentou.

“Minha eterna gratidão ao prefeito Rogério Lins e à equipe de Habitação. Desde 2009 sofremos com rachaduras, queda dos rebocos das paredes e risco de desabamento em épocas de fortes chuvas. A casa estava quase caindo sobre nós. O prefeito, sabendo da nossa situação, interditou o local, nos colocou no bolsa aluguel e reformou a casa toda por meio desse programa. Agora eu e minha família estamos seguros”, comentou Grace, que vive com o esposo, quatro filhos e um irmão.