Viver Melhor reforma 600 moradias no Veloso

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Habitação em parceria com o governo do Estado, está concluindo a reforma de 600 moradias do núcleo habitacional AE, no Jardim Veloso, através do Programa Viver Melhor. Para Osasco, o programa destinou R$ 10 milhões.

O programa realiza a melhoria da casa das pessoas, com reforma de banheiros, instalação elétrica, hidráulica, ligação de esgoto, ventilação, entre outros. Criado em 2021, durante a pandemia, o Programa Viver Melhor é executado pela CDHU e promove, sem custo para as famílias, a recuperação completa de domicílios em inadequação habitacional em assentamentos precários situados em áreas regularizadas ou passíveis de regularização, exceto locais de risco e de proteção ambiental.

VIVER MELHOR

Com recursos da agência de fomento Casa Paulista e execução da CDHU, o Viver Melhor tem por objetivo aprimorar as condições de habitabilidade, salubridade, acessibilidade para famílias com renda de até cinco salários mínimos que residam em domicílios considerados inadequados.

Os serviços executados pela CDHU abrangem, entre outros, a colocação de piso, revestimento, instalação de esquadrias, impermeabilização, restauração de telhados, reparos de drenagem, instalações elétricas e hidráulicas, conexão com rede de água e esgoto, melhorias em acessos e áreas comuns do núcleo habitacional, entre outros. As fachadas das casas também são recuperadas e ganham pintura colorida projetada para revitalizar a paisagem local.

O trabalho desenvolvido pela CDHU consiste em três etapas: vistoria no local para avaliar a moradia e suas necessidades, coleta da assinatura do morador no termo de adesão e execução das obras de melhoria.