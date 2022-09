Osasco fica em terceiro em coreografia de abertura do 4º Jatio

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

Osasco conquistou o terceiro lugar na disputa de coreografia na cerimônia de abertura da 4ª edição dos Jogos Adaptados da Terceira Idade, realizada segunda-feira, 19/09, no Ginásio Sebastião Rafael da Silva (Geodésico), em Osasco. As disputadas acontecem até 23/09. São Bernardo ficou em segundo e Jarinu em primeiro. Em seguida, iniciaram-se os jogos de vôlei adaptado.

A cerimônia contou com a participação da Guarda Municipal feminina de Osasco, que conduziu as bandeiras na execução do Hino Nacional.

Estiveram presentes o secretário de Esportes de Osasco, Rodolfo Rodrigues Cara, o secretário da Secretaria da Família (Barueri) Silvio Macedo, vereadores e Denise Siqueira, presidente do Conselho Municipal do Idoso.

Neste ano participam do Jatio atletas de Osasco e de outros 17 municípios: Barueri, Boituva, Cajamar, Cotia, Embu das Artes, Jaguariúna, Jarinu, Jundiaí, Pirassununga, Sabino, Praia Grande, Salto, Santo André, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.

Até o dia 23/09 mais de mil atletas disputarão 14 modalidades: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, tênis, tênis de mesa, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez.

O encerramento será no dia 23/09, a partir das 18 horas, no Estação Mix (Avenida Maria Campos, 462), com a disputa da dança de salão, seguida de um baile para todos os presentes, até as 21h.

“Foi emocionante ver todas as delegações reunidas. Os idosos nos ensinam muito. Respeitar a terceira idade é respeitar seu próprio futuro”, disse Rodolfo.