Famílias do Jardim Eldorado recebem título de regularização  

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A manhã de sábado, 17/09, foi de celebração para cerca de 100 famílias do Jardim Eldorado, na zona Sul. É que, após cerca de 30 anos, elas receberam da Secretaria de Habitação da Prefeitura de Osasco o título de regularização fundiária de seus terrenos por meio do programa municipal Lar Conquista. O secretário de Habitação, Pedro Sotero, representou o prefeito Rogério Lins na cerimônia juntamente com o adjunto Alex da Academia.

O líder comunitário Edinaldo Valentim da Silva e dezenas de famílias também participaram do ato de entrega dos certificados, que saem em nome das mulheres.

“Esse processo (de regularização) vinha sendo tocado há muitos anos, mas estava parado. Essa Administração conseguiu destravar e hoje, graças ao trabalho incansável dos técnicos da Secretaria de Habitação e perseverança de vocês, essa espera chegou ao fim. Temos cerca de 10 mil pessoas esperando a regularização na cidade. O título dá segurança às famílias, a seus filhos e netos”, avalia Sotero.

Com o processo de regularização, o bairro também recebeu obras de urbanização, com melhorias no sistema de iluminação, asfalto, guias e sarjetas.

Rosália Moreira Duarte, 46 anos, foi uma das primeiras a receber o título de regularização. “Há 19 anos esperava por esse dia. É uma grande conquista. Acabou a incerteza, graças a Deus”.

Maria Elivoneide, 53, também aguardava ansiosa o momento de receber a documentação de seu terreno. “Foram muitos anos de luta e ansiedade. Agora estou tranquila. Tenho três filhos e sei que agora podemos dormir sossegados, porque temos um lugar que é nosso”.