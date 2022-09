Empossado Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

Texto: Olga Liotta

Fotos: Fernanda Cazarini

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, empossou os novos membros do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do município (COMPED) para o biênio 2022-2023. A cerimônia foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal, na quarta-feira, dia 14/9.

Lins agradeceu o apoio da Câmara Municipal e de toda a equipe da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPCD), comandada pelo secretário Salomão Júnior.

“Temos a obrigação de deixarmos o mundo melhor para nossos filhos e netos, e não é utopia. Esse sonho é alcançável, e todos os dias o nosso governo trabalha para dar mais um passo em políticas públicas para que Osasco avance não só economicamente, mas também na inclusão social”, comentou.

Salomão Júnior reforçou a importância da criação do Conselho para a promoção de políticas de inclusão. “A posse do COMPED é um divisor de águas na construção das políticas públicas do município. Em relação às pautas da pessoa com deficiência, que é um segmento da população invisibilizado, o Conselho, junto com a Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, vai ajudar na implantação e avanços de novas políticas de inclusão. A pessoa com deficiência precisa ser olhada de modo globalizado, pois ela envolve todo o governo, todas as religiões, é uma pauta da sociedade. Portanto, a posse do Conselho é o marco para a gente renovar essa caminhada que é de grande valia para as famílias, para a vida política e institucional de Osasco”.

A assistente social, conselheira e representante da sociedade civil, Elaine de Matos, mãe da Jaqueline C. M. Ferreira, 25, pessoa com deficiência intelectual, comemorou a formação do novo conselho. “Estou nessa luta há mais de 20 anos, já acompanhei conselhos anteriores, e esse representa uma renovação na política pública de Osasco, pois nunca tivemos tanta representatividade como agora”, avalia.

“Agradeço ao prefeito Rogério Lins e a primeira-dama, Aline Lins, pela iniciativa de formar o Conselho que fará muita diferença em nossas vidas”, comentou Marilaine Muraro, moradora do Jardim Aliança, mãe de Henrique Gabriel Muraro, 10 anos, cadeirante.

No próximo dia 21/09, às 10h, será inaugurada a Central de Serviços da Pessoa com Deficiência, na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, na Avenida Analice Sakatauskas, 204, Bela Vista.

Fazem parte do Conselho da Pessoa com Deficiência (COMPED):

Representantes do Poder Executivo Municipal

Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência

Fernanda Zachi – titular

Camila Costa Lemos – suplente

Secretaria de Trabalho e Renda

Andrea Goldberg – titular

Adilma Cristina do Nascimento Orfo – suplente

Secretaria de Planejamento e Gestão

Luciana Aparecida Affonso Pignatari – titular

Tatiane Aparecida de Moraes Oliveira – suplente

Secretaria de Assistência Social

Jaquelinde de Souza Silva Santos – titular

Anna Caroline Silva – suplente

Secretaria de Transportes e Mobilidade

Luiz Antônio da Costa – titular

Edilene Nunes de Miranda – suplente

Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer

Juliana Mirassol Rodrigues – titular

Willian Pereira Araújo – suplente

Secretaria de Educação

Érica Fernanda Ursulino Lemos – titular

John dos Santos Silva – suplente

Secretaria de Cultura

Otávio Felipe Alves da Silva – titular

Silvana Pereira dos Santos – suplente

Secretaria de Saúde

Vanderléia de Abreu Araújo Adriano – titular

Luciana Marth Leocádio – suplente

Secretaria de Governo

Rafael Alves dos Santos – titular

Sociedade Civil

Representantes da Categoria Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Rodolfo Luís Mazzeto – titular

Sônia Maria Montesino da Silva – titular

Renato Cristian Silva Cândido – suplente

Gileno Oliveira Santos – suplente

Representantes de pais, responsáveis ou usuários de serviços públicos municipais voltados a pessoas com deficiência

Elaine de Matos – titular

Talita Clemente da Silva – titular

Marli Garcia Vaz – suplente

Estela Maris Piva – suplente

Representantes de associações ou movimentos sociais de pessoa com deficiência e mobilidade reduzida

Raquel Terezinha Dias – titular

Aline Rosana de Oliveira – titular

Bianca Luciana Bernardino Rossano – suplente

Representantes de entidades prestadoras de serviços para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

Wanderly Piovan Valentin – titular

Aparecido Domingos – titular

Gisele Aparecida Borba – suplente

Affonso Roberto Romualdo de Souza – suplente

Representantes de empresas que atuam na prestação de serviços para PCDs

Fabiana Vercellino Grosso – titular

Ana Paula Prado Moreli Lin – titular

Claudinei Torquato – suplente

Felipe de Oliveira Carvalho – suplente