Cidade conquista duas pratas no Brasileiro de Ginástica Rítmica  

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

As ginastas Maria Eduarda Oliveira e Isabella Akemi Ishikawa conquistaram medalha de prata entre os dias 1º e 4 de setembro nas competições do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica 2022, realizado em São Caetano do Sul. Elas integram a equipe osasquense desde 2016 e participaram das provas de massificação.

A competição reuniu 51 clubes de todos os estados brasileiros. A equipe de Osasco contou ainda com Maria Clara Amaral e Júlia Milicic, que a exemplo de Isabella e Maria Eduarda integram o programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Em seu primeiro ano no juvenil nível 1, Isabella conquistou o quarto lugar no individual geral, categoria 13 anos. Maria Eduarda foi sétimo lugar no aparelho bola, categoria juvenil, nível 2.

Compõem a equipe a coordenadora e técnica Maria da Conceição Costa, a também técnica Débora Campos, o preparador físico Rui Amorin, os professores de Ballet/jazz Catarina Morbi e Danilo Santana, e o fisioterapeuta Gilberto Schivareto.

“Agradecemos a prefeitura pelo apoio e incentivo à modalidade e às nossas meninas pela dedicação e empenho”, disse Maria da Conceição Costa após as competições.