Rodada da Copa Serel de futsal feminino tem “chuva” de gols 

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A rodada do último domingo, 11/09, da 3ª Copa SEREL de Futsal Feminino “Isa Casagrande” (fase classificatória), na quadra do Santo Antônio, foi marcada por uma série de goleadas nos diversos confrontos.

Na primeira partida, o Vila Prado F.C fez 10 a 1 no Treze F. F. Raquel Fernandes (3 gols), Nayara de Oliveira (3), Andrielle Batista (2), Giovana Rocha (1) e Suelina Sousa (1) marcaram para o time vencedor. Laís Nascimento descontou para o Treze.

Na segunda partida, o Caipirão aplicou 8 a 2 no Meninas do Céu. Thaina Choti (3 gols), Fernanda Mendes (2), Luana Cristina, Adriana Souza e Nicole Silva (um gol cada) fizeram para o Caipirão. Natasha Neves e Kelly Silva (um gol cada) descontaram.

Os jogos do torneio acontecem aos domingos, às 9h, com entrada gratuita, na quadra do Santo Antônio (Rua José Marquês Silva, Santo Antônio, e seguem até novembro.

“Foi um belíssimo espetáculo futebolístico. Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento e consolidação do futebol feminino. As mulheres podem estar em qualquer modalidade esportiva”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.