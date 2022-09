Osasco conquista 18 medalhas em seletiva de natação

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A equipe osasquense de natação conquistou no último fim de semana (10 e 11/09) 18 medalhas na seletiva para as disputas do Campeonato Kim Mollo de Natação, que acontece entre os dias 7 e 9 de outubro em Mococa, no interior paulista.

As provas aconteceram no Parque Aquático do Sport Clube Corinthians Paulista, no Parque São Jorge (zona leste da capital). A competição é homologada pela Federação Aquática Paulista.

Osasco (5 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze) marcou presença com uma delegação de 30 integrantes, sendo 26 atletas e 4 membros da comissão técnica. A competição reuniu 14 equipes e aproximadamente 600 atletas da primeira região.

Com os resultados, os atletas de Osasco selecionados para participar do Campeonato Kim Mollo de Natação foram: Caique Santos, Júlia Andrade, Laura Campos, Maria Clara Araújo e Matheus Canassa. Júlia e Laura são contempladas pelo Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.