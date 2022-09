Prefeitura amplia coleta seletiva em condomínios

Texto: Olga Liotta

Imagem: Marcelo Deck

Com o objetivo de fortalecer a política municipal de gestão de resíduos sólidos, a Prefeitura de Osasco realiza no próximo dia 17/9, o lançamento da coleta seletiva no condomínio Residencial Parque Eldorado, no Jardim Veloso.

O evento contará com diversas atividades recreativas organizadas pelas equipes das secretarias de Serviços e Obras (SSO), Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e Emprego, Trabalho e Renda (SETRE), das 9h às 13h, no pátio do condomínio.

A iniciativa faz parte do processo de ampliação da coleta seletiva em condomínios que a prefeitura iniciou no último mês de julho. Já estão sendo atendidos os residenciais Guimarães Rosa A e B, Innova São Francisco I e II, Prime House Bussocaba e Lorian Boulevard. Nesta segunda fase receberão o serviço os condomínios Parque Eldorado (Jardim Veloso), Terra Nova (Novo Osasco) e Altino Residencial Clube (Presidente Altino).

Segundo a Diretoria Geral de Gestão Resíduos (DIGRES), da Secretaria de Serviços e Obras (SSO), Osasco produz atualmente cerca de 800 toneladas de lixo domiciliar por dia, e estima-se que entre 30% e 34% desse montante seja economicamente viável para o reaproveitamento através da reciclagem.

Todos os materiais coletados pela prefeitura são destinados às cooperativas de catadores que mantém convênios com a administração. O projeto integra o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).

O circuito da coleta é ampliado de acordo com uma análise criteriosa e estudos prévios. Os contatos para mais informações são: (11) 3652-9197 / (11) 94287-6274 e e-mail digres.sso@osasco.sp.gov.br