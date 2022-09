Festival exalta cultura de matrizes africanas

Imagem: SEPPIR/PMO

Osasco recebeu domingo, 4/9, no Varandão do Parque Chico Mendes, o Onirá Fest, maior festival cultural de matrizes africanas do Brasil. O evento foi organizado pela Secretaria Executiva de Políticas para Promoção da Igualdade Racial (Seppir), com homenagem a lideranças religiosas e sociais que se destacam no combate ao racismo religioso e na promoção da igualdade racial no município.

Foram homenageadas aproximadamente 200 lideranças religiosas, a maioria de matriz africana, e também lideranças sociais que contribuem para o fortalecimento da igualdade racial nos mais diversos âmbitos.

De acordo com a secretária da pasta, Amanda França, o Onirá Fest é um marco para a cidade de Osasco. “Não poderíamos deixar de estar juntos, pois este evento vem ao encontro da nossa construção por uma cultura de paz e liberdade de crença. Reconhecer as personalidades que lutam contra o racismo religioso e promovem a equidade racial é necessário para avançarmos em políticas que efetivamente promovam o resgate de nossa ancestralidade, o empoderamento do povo afro-indígena e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Tudo começa pelo reconhecimento”.

Ao longo do dia, cerca de três mil pessoas prestigiaram o evento que contou com uma feira de empreendedorismo negro e vasta programação voltada à valorização da cultura afro-brasileira, como samba de roda, capoeira, afoxé, oficinas culturais de tranças e cabelos, turbantes, dança afro, atabaques, abayomi e contação de histórias.

O evento também reuniu shows de grupos como Dandara Nilé, Ogã Velaske, Natália Nagê, Ofaniré e discotecagem do DJ Zan.

Outra importante ação realizada por meio de parceria entre a Seppir e a Unifieo (Centro Universitário FIEO) foi a aplicação de formulários aos presentes com objetivo de levantar a autodeclaração do público presente e o impacto do racismo no Brasil.

“Agradeço a Unifieo e aos alunos do curso de Direito pela aplicação de mais de 300 pesquisas com o público presente. Este levantamento, embasado em amostras, será sistematizado e analisado para auxiliar na construção de políticas públicas afirmativas com o olhar para os direitos humanos e liberdades fundamentais”, finalizou Amanda França.

Serviço

A Secretaria Executiva de Políticas da Promoção da Igualdade Racial está localizada na Rua Salem Bechara, 407 – Centro.

Outras informações sobre os serviços e ações pelo telefone (11) 3682-6670 ou pelo e-mail: seppir@osasco.sp.gov.br.