EXPO Emprego registra inserção de 1.126 pessoas no mercado de trabalho

Texto: Olga Liotta

Imagens: Fernanda Cazarini e Marcelo Deck

Balanço apresentado pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco sobre o Feirão do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo, realizado dia 25/08, em parceria com a Faculdade Anhanguera, aponta que 2.950 pessoas passaram pelo processo seletivo e 1.126 conseguiram uma vaga de emprego, ou seja, 35% das vagas ofertadas (3.200). O evento aconteceu nas dependências da universidade, na Vila Yara.

O Portal do Trabalhador emitiu 5.102 cartas de encaminhamento para processos seletivos, o que tende a aumentar as inserções no mercado de trabalho.

Além desse expressivo resultado, a Setre contabilizou outros 1.574 atendimentos feitos nos estandes das empresas expositoras que receberam currículos e ficaram responsáveis pelos próprios processos seletivos.

“Os dados mostram que esse tipo de iniciativa é necessário. Ter como resultado mais de 1 mil pessoas empregadas no mesmo dia é uma satisfação e só nos motiva ainda mais a trabalhar pela empregabilidade do osasquense. Isso só nos mostra que, com parceria, planejamento e empenho, dá para fazer. Já estamos pensando em uma segunda edição”, ressaltou o secretário de Emprego, Trabalho e Renda em exercício, Marco Antonio Villela.

Passaram pela Expo Emprego 7 mil pessoas, moradores de Osasco, São Paulo, Vargem Grande Paulista, Carapicuíba e outras cidades vizinhas. O evento contou, além do Feirão, com diversas atividades, como oficinas, palestras, painéis e debates com profissionais renomados que abordaram temas atuais sobre mercado de trabalho, tecnologia, empreendedorismo, ensino profissionalizante, PCDs, entre outros.