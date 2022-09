7 de Setembro leva multidão à Avenida dos Autonomistas

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Para alguns foi a primeira vez, mas para boa parte das pessoas que participaram quarta-feira, 7 de Setembro, do desfile cívico e militar do Bicentenário da Independência, pisar na Avenida dos Autonomistas foi como voltar ao passado e reviver um tempo em que o mundo ainda não enfrentava uma das maiores pandemias de sua história. É que, em razão da covid-19, os festejos presenciais não ocorriam desde 2019.

Com a volta ao chamado “novo normal”, mais de 15 mil pessoas, entre alunos, professores, pais e público em geral, deixaram suas casas, enfrentaram o frio e a chuva para prestigiar o desfile, organizado pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco, e que teve o seguinte tema: “Bicentenário da Independência do Brasil – Osasco uma Jovem Cidade Vivendo o Futuro”.

Participaram das festividades o prefeito Rogério Lins, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, vereadores, secretários municipais, representantes do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, escolas, Ordem dos Emancipadores de Osasco e demais entidades da sociedade civil. A cerimônia de abertura oficial dos desfiles aconteceu na Câmara Municipal, com hasteamento das bandeiras do município, Estado e Nacional.

O evento ocorre há mais de três décadas na cidade. Este ano o desfile se deu em outro trecho da Avenida dos Autonomistas, a partir da Rua Antônio Agú, sentido Km 18. A mudança se deu para amenizar os impactos do trânsito no centro da cidade.

“Ficamos dois anos sem os desfiles por causa da pandemia. Então, fizemos um trabalho intersecretarial para termos essa festa tão bonita quanto as dos anos anteriores”, disse o secretário de Educação, Cláudio Piteri.

“É um momento de muita alegria voltar a realizar essa festa cívica, com a presença das famílias. Infelizmente não foi possível nos últimos anos por causa da pandemia, mas fico feliz em ver que, apesar da chuva, muitas famílias vieram ver o desfile. É algo que ficará em nossas lembranças”, avaliou o prefeito.

Rogério Lins abriu os desfiles em um jipe do Exército, acompanhado do tenente-coronel Ochsendorf. Cerca de 500 militares desfilaram na avenida em jipes e outros veículos militares, assim como agentes da PM, GCM, Bombeiros e Defesa Civil, entre outros.

No total foram para a avenida 5.730 alunos de 56 escolas, cada uma com um tema diferente, relembrando períodos como a história de emancipação de Osasco, as transformações da cidade no campo econômico (industrial, serviços e mais recentemente como polo tecnológico), os movimentos que antecederam a independência do País, o período de transição da monarquia, o Estado Novo, a Nova república, as principais epidemias que atingiram o Brasil, e a luta dos profissionais de saúde contra a pandemia, entre outros.