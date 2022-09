ReconheSER homenageia 240 trabalhadores de Bares, Restaurantes e Redes de Hotéis

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A terceira etapa de entrega do Prêmio ReconheSER (no sentido de ser, existir) homenageou 240 trabalhadores dos setores de Bares, Restaurantes, Rede Hoteleira, Contabilidade, Corretores de Imóveis e demais serviços. A cerimônia aconteceu na sexta-feira, 2/9, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal.

O Prêmio ReconheSER é uma iniciativa da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura de Osasco e visa homenagear os trabalhadores dos mais diversos segmentos que fomentam a economia da cidade.

“Assim como nós temos feito com os servidores, com o Prêmio Inova Servidor, queríamos estender nosso reconhecimento aos colaboradores da iniciativa privada. Estamos empenhados em fazer de Osasco uma cidade cada vez melhor e vocês fazem parte desse processo e da história de Osasco”, comentou o prefeito Rogério Lins, que estava acompanhado do secretário da Setide, Luciano Camandoni, o adjunto Rafael Verneck, e o vereador Fábio Chirinhan.

Desde o início das entregas dos certificados de agradecimento, dia 22/8, foram homenageados 698 trabalhadores envolvendo os setores do comércio varejista, indústria e prestadores de serviços de diversas empresas, da construção civil, além dos colaboradores de bares, restaurantes, redes de hotéis, corretores de imóveis e contabilidade.