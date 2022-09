Osasquense garante vaga na Seleção Brasileira de Skate

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

O skatista osasquense Abner Pietro, integrante do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (SEREL) da Prefeitura de Osasco, foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Skate na categoria Júnior de Street.

O convite foi feito por Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate (CBSK) e pelo treinador Fábio Castilho, em razão do bom desempenho, considerando-se o curriculum, postura, nível de skate do atleta e campeonatos ganhos.

A equipe da Seleção Brasileira de Skate iniciou dia 30/8 o período de treinamentos na pista da orla do Guaíba, em Porto Alegre (RS), a maior da América Latina.

A preparação visa as disputas do Rio World Skate Street World Championships 2022, que acontece de 9 a 16 de outubro no Rio de Janeiro.

“Nosso representante está no evento mais importante da modalidade, valendo vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Torceremos por ele, que domina a prancha de rodas”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.