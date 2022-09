Osasco realiza 2ª etapa da Campanha de Castração e Microchipagem de cãe e gatos

Texto: Juliana Oliveira

Imagens: Marcelo Deck

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, iniciou na segunda-feira, 29/08, a segunda etapa da Campanha de Castração e Microchipagem de cães e gatos, que segue até sexta-feira, 02/09, no Parque Chico Mendes (Rua Lázaro Suave, 15, City Bussocaba). O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado do secretário de Meio Ambiente, Fábio Grossi, acompanhou a ação e apresentou a nova ambulância veterinária da cidade.

Os procedimentos de castração são realizados no Castramóvel, ônibus que funciona como um centro cirúrgico. Pela manhã são atendidos os gatos e à tarde os cães. Os animais já saem do local microchipados, dispositivo que ajuda a resgatá-los em caso de perda, furto ou roubo.

O serviço é gratuito, mas o munícipe interessado em castrar seu pet, deve fazer o agendamento prévio na Central 156 ou 3651-7080. No dia do procedimento, o tutor deverá apresentar RG e comprovante de endereço de Osasco no local da castração. “A castração e a microchipagem são serviços importantes que garantem controle populacional, saúde e segurança dos animais”, disse o prefeito.

A próxima etapa do Castramóvel será no bairro Primeiro de Maio, em breve.

Enquanto acompanhava a Campanha de Castração, o prefeito aproveitou para apresentar a nova Ambulância Veterinária, batizada de SamuVet. O veículo que já está em funcionamento é equipado para o transporte de animais de rua feridos por atropelamento ou vítimas de maus-tratos até um dos dois hospitais veterinários públicos da cidade. O serviço pode ser acionado pela Central 156 ou 3651-7080. Já os pets domiciliados são de responsabilidade legal de seus tutores.

“Com a nova ambulância veterinária, o corpo veterinário da cidade vai realizar um atendimento rápido e eficiente em casos de emergências e acidentes com animais”, afirmou o prefeito.

“Esse serviço já é realizado em Osasco, porém passou a contar com um veículo mais novo e mais adequado para as ações de proteção animal em nossa cidade”, destacou o secretário Fábio Grossi.