Osasquenses conquistam bronze no Circuito Nacional de Parabadminton

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A 2ª Etapa do Circuito Nacional de Parabadminton 2022 aconteceu entre os dias 25 e 28 de agosto no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CPB), localizado na Rodovia dos Imigrantes, Vila Guarani, em São Paulo.

De acordo com a organização, participaram da competição 86 atletas de todo o Brasil, divididos em 22 clubes.

Todos competiram em classificação individual, Wheelchair (cadeira de rodas) – WH1 – para pessoas com maior comprometimento funcional ou WH2 – pessoas com menor comprometimento funcional.

Representando Osasco, João Carlos, integrante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, conquistou medalha de bronze na categoria DX – WH1-WH2.

Em julho, o atleta conquistou o bronze na dupla masculina WH1-WH2 com Roberto Carlos Barbosa, do Distrito Federal, na 1ª etapa do Circuito Nacional.

Em 2021, conquistou três medalhas de ouro nas Paralimpíadas Universitárias e o troféu de segunda maior pontuação. Em novembro do mesmo ano, conquistou o bronze no sul-americano.

Além de João Carlos, outras duas atletas osasquenses, Paola Klokler, da categoria (SL3, DX – SL3-SU5) e Vilma de Fátima Miranda (WH1, DX – WH1-WH2), conquistaram medalhas de bronze nessa 2ª Etapa do Circuito Nacional.

“Mais uma vez estamos marcando presença e conquistando medalhas no Parabadminton. Parabéns ao treinador Pedro Pahor e aos atletas”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.