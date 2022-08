Obra visa melhoria viária nas avenidas Hirant Sanazar e Blandina Ignez Júlio

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (Setran) da Prefeitura de Osasco iniciou terça-feira, 23/08, obra de alinhamento geométrico e abertura do canteiro central da Avenida Prefeito Hirant Sanazar, no Jaguaribe, que possibilitará o cruzamento da Avenida Dona Blandina Ignez Júlio com maior celeridade. A obra deve ser concluída em 30 dias.

A abertura do canteiro central permitirá que os veículos que descem a Avenida Dona Blandina Ignez Júlio acessem com mais facilidade a pista da Hirant Sanazar sentido centro. A Avenida Hirant Sanazar receberá nova sinalização de solo e emplacamento, bem como reposicionamento do semáforo.

A intervenção, segundo a secretaria, acabará com o transtorno hoje existente naquele trecho da Hirant Sanazar para acessar o retorno, em razão da existência de semáforos muito próximos. Com a obra, a faixa de retorno na Avenida Hirant Sanazar será posicionada antes da Avenida Novo Osasco.

Também está previsto o recapeamento da Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, por meio do programa Asfalto Novo.

Outras intervenções

Na Avenida Hilário Pereira de Souza também houve abertura do canteiro central em dois pontos. Um deles possibilitou o retorno para o condomínio comercial e residencial do Jardins do Brasil, o outro, o acesso direto a um comércio atacadista.

Para os retornos, a Setran instalou conjuntos semafóricos e toda a sinalização necessária, assim como pintura de solo e troca das placas de orientação e regulamentação.

Com a obra foi possível implantar a travessia segura para os pedestres, que agora contam com tempo semafórico próprio para isso. O tempo para essa travessia se dá por demanda, ou seja, o pedestre deverá acionar a botoeira para que o tempo seja concedido. Caso o dispositivo não seja acionado pelo pedestre, o sinal ficará verde para o fluxo veicular.

Com essas implementações houve ganho de tempo nos deslocamentos, pois a rotatória na confluência da Hilário Pereira de Souza com a Rua General Manoel Azambuja Brilhante permitiu mais fluidez no trânsito.