Programa homenageia trabalhadores do comércio, indústria e prestadores de serviço

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (Setide) da Prefeitura de Osasco realizou segunda-feira, 29/8, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal, a entrega do 1º Prêmio ReconheSER (no sentido de ser, existir), que homenageia os melhores trabalhadores de empresas da cidade.

Receberam o certificado de agradecimento 180 trabalhadores dos setores do comércio varejista, indústria e prestadores de serviços de diversas empresas. No lançamento do prêmio, em 22/08, foram homenageados 278 trabalhadores da construção civil.

Acompanharam a cerimônia o prefeito Rogério Lins, o secretário da Setide, Luciano Camandoni, o adjunto Rafael Verneck, demais secretários municipais, autoridades e representantes de empresas.

Rogério Lins agradeceu a presença dos homenageados e enalteceu o desempenho de cada um em suas respectivas funções. “Juntos (Poder Público e empresas) estamos empenhados em fazer de Osasco uma cidade cada vez melhor. E vocês (trabalhadores) fazem parte desse processo. O que seria de nós sem nossas equipes, formadas por profissionais talentosos e comprometidos. É sempre tempo de premiar quem trabalha pelo desenvolvimento de nossa cidade”.

O prefeito também falou sobre o Programa Recomeçar, que oferece oportunidade na administração pública a pessoas em situação de vulnerabilidade social, entre as quais as que se encontram em situação de rua. “O programa não é só uma oportunidade. Dá à pessoa a chance de resgatar sua vida e viver com dignidade. Você que é empreendedor, se quiser saber mais sobre o programa e participar desse projeto é só se informar com nossas equipes. Seremos muito gratos, porque não conseguimos preencher essas lacunas sozinhos”, pontuou.

As cerimônias de premiação aos mais variados setores produtivos da cidade ocorrerão até o final deste ano. Dia 5/09 serão homenageados funcionários de bares, restaurantes e redes de hotéis.