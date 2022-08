Representantes do Bolsa Atleta participarão do 66ª WGP Kickboxing

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

No sábado, 03/09, em São Bernardo do Campo, os atletas Cicero de Sousa e Gabriela Vitoria, representantes do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, participarão do WGP Kickboxing.

O evento, que começou em julho de 2011, é o principal circuito profissional de kickboxing da América Latina que promove uma série de eventos da modalidade no continente.

Os dois atletas possuem currículos impressionantes. Cicero de Sousa, 37, piauiense, iniciou no Kickboxing em 2013 e desde então vem colecionando diversos títulos. Ele começou a competir em 2015 na Copa do Brasil, conquistando o 2º lugar na modalidade Full Contact. Em 2018 se formou em faixa preta de kickboxing. É tri-campeão paulista, tri-campeão brasileiro, bi-campeão sulamericano e vice-campeão dos Jogos Abertos do interior em sua modalidade.

Já Gabriela Vitoria, 23, iniciou nas artes marciais no muay thay com 13 anos, em 2012. Em seguida migrou para o hapikdo e depois para o taekwondo onde participou da seleção de Osasco. Em 2015 com 16 anos foi para o kickboxing, no ano seguinte estreou consagrando-se campeã em três categorias. Em 2017 estreou no ringue se tornando campeã brasileira. Em 2022 conquistou o título de campeã paulista.

O técnico Gerson Teófilo, atleta e treinador de Osasco e da Seleção Brasileira de Kickboxing, comentou sobre a façanha. “Estar no WGP é o sonho de todos os atletas que praticam o Kickboxing e para mim, como técnico, poder proporcionar isso para eles é gratificante, significa que meu trabalho está sendo reconhecido e que estamos no caminho certo. Para a cidade de Osasco é uma vitrine, pois o WGP é o principal circuito profissional de kickboxing da América Latina. Será televisionado para mais de 50 países e estaremos lá representando a cidade de Osasco com muito orgulho!”.

“Nossos atletas participarão do maior evento de Kickboxing da América Latina, este é um passo importantíssimo para assinar o nome entre os grandes no WGP”, mencionou o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.