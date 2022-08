Osasquense conquista medalha de ouro no atletismo

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

No domingo, 28/8, Vagner Noronha, do atletismo osasquense, contemplado pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Esporte Recreação e Lazer, participou da Maratona Fila, realizada na Cidade Universitária – USP.

A competição contou com quase 2 mil participantes, que competiram nas modalidades Solo, Duplas e Quartetos.

Em competição que ficou marcada pelo alto nível técnico, com grandes nomes do atletismo nacional e internacionais, Vagner competiu na modalidade solo e conquistou a medalha de ouro após finalizar a prova na primeira colocação com o tempo de 2 horas e 20 minutos.

“A prova tinha 4 voltas de 10,5km. O atleta queniano saiu com um ritmo forte, eu saí um pouco atrás com um ritmo mais conservador. Na terceira volta eu consegui ultrapassar o atleta queniano e assumir a liderança da prova e me sagrar o campeão”, comentou Vagner.

“Vagner é um atleta exemplar, sua dedicação é incrível, ele colhe os resultados disso dia após dia. É muito bom ver um atleta desse nível representando nossa cidade”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.