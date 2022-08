3ª Copa Serel de Futsal Feminino segue a todo vapor

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

No domingo, 28/8, aconteceu a 2ª rodada da 3ª Copa SEREL de Futsal Feminino “Isa Casagrande”. Foram realizados dois jogos no dia entre as equipes Domínio do Pé x Lions FC e Meninas da Vila Dalva x Vila Prado. As partidas foram realizadas na Quadra do Jardim Santo Antônio, que foi entregue reformada recentemente.

O primeiro jogo começou às 9h e foi disputado entre Domínio do Pé e Lions FC. A disputa teve muita pegada, mas na reta final o time Domínio do Pé se sobressaiu e venceu por 4×1, com destaque da camisa 10 Andreia Silva, que foi eleita a craque do jogo.

A segunda partida do dia, começou às 10h, e o duelo foi entre Meninas da Vila Dalva e Vila Prado. A equipe da Vila Dalva não deu chances as adversárias e venceu também pelo placar de 4×1, com destaque para a atleta Stefani Macedo, que marcou dois gols, ganhando o prêmio de craque do jogo.

O secretário de Esportes, Rodolfo Cara, compareceu ao evento para prestigiar as atletas. “Foram excelentes jogos, um alto nível apresentado pelas atletas. Elas jogaram com muita garra e determinação e deram um show. Tenho certeza que esse nível vai se manter até a final do campeonato”.