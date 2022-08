Osasquenses participam do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica  

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

Entre os dias 14 e 21/08, a equipe osasquense de ginástica rítmica participou do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto e Infantil em São Caetano do Sul. A competição foi chancelada pela CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) e contou com os melhores atletas do país na modalidade.

A equipe osasquense contou com três atletas, porém apenas duas disputaram a competição, porque a ginasta Maria Clara Fernandes acabou cortada por lesão.

Gabriela Silva e Viviane Oda representaram o time osasquense na competição, acompanhadas das técnicas Maria Carolina e Maria da Conceição. Gabriela ficou na décima sétima colocação no individual geral na categoria nível 1, resultado que a deixou de fora das finais da competição.

Já Viviane Oda ficou em quinto lugar no individual geral nível 1, e ainda conseguiu chegar nas finais de todos os aparelhos, ficando com a quarta colocação na fita; a quinta no arco e na bola, e sétima nas maças. Os resultados mantêm Viviane na elite da modalidade no país e segue monitorada de perto pela CBG para futuras competições.

Todas as atletas participantes são contempladas pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

“A ginástica osasquense sempre rendeu bons resultados para a cidade. Nos últimos anos tem figurado com destaque nos grandes torneios da modalidade. Agradeço a equipe técnica da ginástica rítmica pelo suporte dado as atletas”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.