Prefeitura capacita servidores em nova etapa do programa “Osasco sem Papel”

Imagens: Fernanda Cazarini

Cerca de 100 servidores públicos participaram na quarta-feira, 24/8, de mais uma etapa de capacitação do Programa Osasco sem Papel, que completou 1 (um) ano de implementação em agosto. As equipes foram divididas em dois períodos, manhã e tarde. O evento foi organizado pela Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), em conjunto com a Secretaria de Finanças (SF) e do Instituto Tecnológico Inovação (ITI), responsável pela gestão do sistema na Prefeitura de Osasco.

A data marcou a entrega de mais uma importante fase do programa: o acesso, a tramitação e a emissão dos Boletins de Recebimento de Materiais (BRM) e os Boletins de Recebimento de Serviços (BRS) pelos servidores, por meio da já conhecida Plataforma Protocolo Digital (www.protocolo.osasco.sp.gov.br).

Também estiveram presentes na capacitação, o secretário da SETIDE, Luciano Camandoni, a diretora do Departamento de Governança, Projetos e Inovação da Secretaria Executiva de Inovação e Tecnologia (SEIT), Talita Bottas, e a subsecretária Carine Simões, representando a Subsecretaria do Tesouro Municipal, além da equipe técnica do ITI que foi a responsável por habilitar os funcionários para o uso do novo recurso do Protocolo Digital.

O Programa Osasco sem Papel foi instituído por meio do Decreto nº 12.856/2021 e vem sendo implementado com sucesso na Prefeitura nos últimos meses, tendo como principal objetivo o fomento à sustentabilidade ambiental e a modernização da gestão municipal e dos serviços públicos.

A nova etapa sucede a implementação da automatização dos processos judiciais, que ocorreu em junho deste ano, e antecede a migração completa de todos os processos administrativos para formato digital. “A colaboração entre todas as secretarias é fundamental para o sucesso do programa e toda dúvida e sugestões podem ser enviados nos contatos disponibilizados no sistema interno”, explica Talita Bottas.