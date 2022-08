Osasco realiza I Expo Emprego na quinta-feira, 25/8

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco realizará nessa quinta-feira, 25/8, das 8h às 20h, no Campus da Faculdade Anhanguera, na Vila Yara, a primeira e maior Feira do Emprego, Qualificação e Empreendedorismo da cidade.

Denominada “Expo Emprego”, o evento trará uma vasta programação, com debates, painéis, oficinas e um feirão de empregos com oferta de 1 mil vagas (obrigatório agendamento antecipado no 156).

Serão mais de 30 empresas expositoras participantes e palestrantes renomados que abordarão temas atuais sobre mercado de trabalho, tecnologia, empreendedorismo, ensino profissionalizante, PCDs, entre outros assuntos.

Algumas atividades estão disponíveis para credenciamento antecipado (versão online ou presencial) e que podem ser feitas por meio do link https://linktr.ee/expoemprego

Confira a programação completa abaixo e participe:

Auditório Principal

10h – PAINEL – Caminhos da Aprendizagem Profissional

Debatedores:

Simone Souza – Centro de Integração Empresa Escola – CIEE

Wilson Negrão – Associação PROJOV, Programa Rotários para Jovens

Alessandro Saade – Ensino Social Profissionalizante – ESPRO

Regina Maria Sartório – Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes – FEBRAEDA

Maria José Soares Bonetti – Presidente da OAB, subsecção Osasco;

14h – PAINEL – Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência

14h10: PALESTRA – Mitos, Desafios e Ganhos na Contratação da Pessoa com Deficiência (Palestrante: Carlos Aparício Clemente – coordenador do Espaço da Cidadania)

14h40 – PALESTRA – Cidadania, Educação, Trabalho e seus Impactos (Palestrante: Cody Williams – formado em relações internacionais pela Universidade de Georgetown e duplo mestre pelas Universidades de Oklahoma e Nova York)

15h10 – PALESTRA – Os Benefícios das Empresas na Contratação da Pessoa com Deficiência (Palestrante: Fernanda Simidamore – graduada em Psicologia pela Universidade Ibirapuera, com pós-graduação em terapia familiar sistêmica e especialização em Emprego Apoiado-APABEX)

16h – PALESTRA – Empreendedorismo como Opção de Carreira

Palestrante: Fernando Correa Queiroz

17h30 – PAINEL – A importância da inclusão do PCD no mercado de trabalho contemporâneo

Palestrantes:

Andréa Goldberg, Fonoaudióloga, Mestre em Fonoaudiologia

José Carlos do Carmo (participação remota – online)

Cláudia Ribeiro Ricci Maxwell, Advogada – OAB Subsecção Osasco

Elaine Roberta Oliveira Annesi, Professora Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento

19h30 – PALESTRA – Caminhos Para o Desenvolvimento

Palestrantes:

Renan Pieri (FGV)

Maurício Leila (RV4 Investimentos)

ARENA DE EVENTOS

9h – PAINEL – Como profissionais da saúde podem se preparar melhor para atender a população LGBTQIA+

11h – PALESTRA – Inteligência Emocional

Palestrante: Paulo Henrique Ferreira Guedes (Engenheiro de Materiais e Segurança do Trabalho)

14h – PALESTRA – A Importância da Qualificação Profissional: Dicas para sua Carreira

Palestrante: Fábio Garcia Rodrigues (Pedagogo e Especialista em Gerenciamento de Projetos)

15h – PALESTRA – A Economia Solidária como alternativa de geração de renda numa conjuntura de crise da economia ortodoxa

Palestrantes: José Rodrigues Onetto (Diretor Departamento da Economia Solidária e Criativa da Secretaria de Emprego /Osasco – Administrador e Consultor de Gestão – Pós-Graduado pela FEA/USP)

Edileuza Guimarães (Presidente da Atemdo-Associação de Trabalhadores em Domicílio da Economia Solidária, representante do Brasil na Rede Sul Americana de Trabalhadores em Domicílio Cotrado Alac, representante da América Latina na Rede Mundial de Trabalhadores em Domicílio – Homenet Internacional

Edna De Souza Machado Simão (vice-presidente da Atemdo Educadora Popular e Ativista do Movimento de Economia Solidária Feminista)

Daniela Silva (Conselheira Fiscal da Atemdo e componente da Amesol)

Lourdes Aparecida (secretária da Atemdo)

Jackson Farias (tesoureiro da Atemdo)

16h – SIMPÓSIO – Osasco – O Novo Polo Tecnológico

participantes:

Luciano Camandoni (Secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, formado em Relações Públicas pela FAAP, empresário, atuando na fabricação de Portas e Janelas de Alumínio para grandes obras; 30 anos de experiência na iniciativa privada e 20 anos como CEO da ALUMINC)

Francisco Felinto (Head dos times de Aprendizagem, Marketing e Inovação na NFe.io), coordenador do curso superior em Desenvolvimento de Software Multiplataforma na Fatec Osasco, Fundador das Descodificadas e vice-presidente do Instituto Arte das Nações. Foi fundador da Barth Desenvolvimentos (2006-16)

Roberta Gabarron (Executive Director @ CAPCO | Founding Member @WomenTech | ITIL Expert | Digital Transformation)

Daniel Filho (Diretor BDO Solutions SAP – Filial Osasco)

18h – ACEO – Mulheres Empreendedoras

Participantes:

Marcia Regina Gomes Galesi (advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/Osasco)

Regina Helena Oliveira (diretora executiva e sócia fundadora da Smak Tecnologia, presidente do Comitê ACEO Mulher – CMEC Osasco)

Tânia Sales (Empreendedora e mentora de negócios, fundadora da Taps Consultoria uma empresa que faz terceirização de serviço societário para contadores)

19h – PALESTRA – Os Desafios da Engenharia e Arquitetura no Mercado de Trabalho Contemporâneo

19h – PAINEL – O desafio do novo perfil profissional (Sala de Aula)

OFICINAS

Das 9h às 11h

Como está o nível do seu estresse?

Como se preparar para entrevista de emprego?

Entendendo o processo seletivo na visão do RH

Montando seu CV

Das 16h às 18h

Como está o nível do seu estresse?

Como se preparar para entrevista de emprego?

ATIVIDADE:

Elaboração de currículo (Sala de Aula)

O desafio do novo perfil profissional (Sala de Aula)

FEIRÃO DE EMPREGO