Quintino Bocaiúva será primeira escola a contar com câmera de monitoramento

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

A Emef Quintino Bocaíuva, no Novo Osasco, será a primeira escola municipal a contar com câmeras de monitoramento integradas à Guarda Civil Municipal (GCM). O anúncio foi feito terça-feira, 23/08, pelo prefeito Rogério Lins durante reunião na unidade com moradores para falar das ações de zeladoria do Mutirão Amor por Osasco iniciadas no bairro, no City Bussocaba e Bussocaba um dia antes e que se estenderão até o próximo sábado, 27/08, com serviços como poda de árvore, limpeza de bueiros e bocas de lobo, tapa-buraco e remoção de entulho e de veículos abandonados em vias públicas, entre outros.

“Todas as escolas municipais terão câmeras e a Quintino será a primeira, pois essa escola é uma das que mais apresentam problemas com furto de fios elétricos. Não dá para continuar com essa situação. Agora, quem invadir escola será preso, porque haverá vigilância por câmeras”.

Durante a reunião, da qual participaram a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, e secretários municipais, moradores apresentaram suas demandas.

O prefeito falou das benfeitorias realizadas nesses bairros nos últimos anos, como a reforma da creche Mercedes Corrêa Ruiz Batista, construção da creche José David Binsztajn, do novo batistério no Parque Chico Mendes, e do conjunto habitacional Gina Bortolosso.

Rogério Lins também falou de outras benfeitorias realizadas pela prefeitura no município, como a construção de creches, entre elas o Mundo da Criança da zona Norte, entregue mês passado com 1.300 vagas no Jardim Piratininga; reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde; instalação de lâmpadas de LED em praças e vias públicas; pavimentação de ruas e avenidas por meio do Programa Asfalto Novo; ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal; a construção do Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga); e da nova alça de acesso a Osasco pelo km 15 da Rodovia Castello Branco.

A exemplo do que tem feito em outros bairros onde o mutirão já foi realizado, o chefe do Executivo reforçou o pedido para que moradores não joguem entulho em vias públicas. “É inacreditável o que acontece na Avenida Washington Pedro Lancelotti (Novo Osasco). A prefeitura limpa e dias depois a calçada está cheia de entulho. Aqui no Novo Osasco instalamos o primeiro ecoponto da cidade. As pessoas podem levar o entulho para lá ou solicitar a retirada pelo 156. A prefeitura vem retirar, gente. Nos ajudem. Informem seus vizinhos que temos ecopontos na cidade. É preciso a colaboração de todos para mantermos a cidade limpa”.

Os rejeitos sólidos podem ser levados diretamente pelos munícipes aos ecopontos, que recebem sobras de material de construção em pequenas quantidades e utensílios para reciclagem, como garrafas PET, vidros, plástico e papelão (confira os endereços no final desse texto).

O serviço de zeladoria do mutirão “Amor por Osasco” começou em maio pelo Jardim D’Abril e continuará pelos próximos meses em outros bairros. Nas reuniões, os munícipes podem apresentar reivindicações e sugestões para melhorias locais.

Relação dos ecopontos e mini ecopontos:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1.020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Mini ecopontos

Adalgisa – Rua Octávio Catelani, s/nº, esquina com a Rua Rui Alvarenga

Bandeiras – Rua João Guimarães Rosa, 220

Munhoz Jr. – Rua Erva Cidreira, altura do número 80