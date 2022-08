Ciclista osasquense é campeão da Copa Mountain Bike 2022

Por: Giane Vieira

Foto: Divulgação

No domingo, 21/8, o ciclista Abel Jesse, representante do bolsa atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco, participou da segunda etapa da Copa São Paulo de Mountain Bike 2022, competição aberta a atletas profissionais e amadores, realizada em Suzano/SP.

A competição é tradicional, tem cerca de 20 anos e é muito conhecida pelas provas duras e desafiadoras. Segundo a organização, competiram aproximadamente 300 ciclistas, divididos nas categorias Pró (65 km), Sport (50 km) e Light (25 km).

O atleta Abel consagrou-se campeão sub-40 e conquistou o 5° lugar na geral Pró.

“A prova fez jus à fama, com um circuito de 3 voltas de 20 km, com subidas extremamente inclinadas, empurra bike, e trilhas absurdamente técnicas, exigindo muita técnica para transpor as raízes úmidas e os rockgardens (jardins de pedras) naturais”, comentou o técnico Wilson Moraes Aguiar.

“Realizei uma prova consistente onde testei os adversários na 1° volta e daí em diante consegui levar na força bruta nas duras montanhas e na ponta dos dedos nas trilhas técnicas. Ao final, fechei como campeão. Estou feliz com meu desempenho e mais feliz ainda pelo nível de pilotagem realizado durante a prova. Foi um ótimo dia na bike e colhendo frutos do árduo trabalho nos treinamentos”, comemorou Abel Jesse.

“Parabéns ao técnico e ao atleta que, com persistência e treinamento, chegaram ao topo do pódio”, ressaltou o secretário de Esportes Rodolfo Cara.