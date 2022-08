Soldiers conquistam terceira vitória no futebol americano

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

No último domingo, 21/8, o Osasco Soldiers (futebol americano) venceu o Tatuapé Black Panthers, por 12 a 6, em São Roque, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista de Flag 9×9. Foi a terceira vitória da equipe no torneio, homologado pela Federação de Futebol Americano de São Paulo.

Nas outras partidas do dia, a equipe do Indaiatuba Alpacas venceu o Karakas Strong Bears por 19 a 0, e o Jundiaí Cerberus bateu o São Roque Fighters por 40 a 6. Na última partida da rodada, Itapecerica Greens venceu o Politécnica Rats (time universitário da USP) por 26 a 0.

O próximo compromisso do Soldiers será no dia 9/10, contra o Indaiatuba Alpacas, em um confronto direto pela vaga nos playoffs. A partida ainda não tem local e horário definidos.

“A equipe osasquense está próxima de conquistar o primeiro objetivo do ano, que é se classificar para a próxima fase do torneio. Os atletas estão progredindo no momento certo e precisam vencer os próximos dois jogos para chegar lá. Estamos na torcida”, avaliou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.