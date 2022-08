Fundo Social entrega certificados dos cursos do Espaço Mãos do Futuro

Texto: Olga Liotta

Imagem: Marcelo Deck

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, entregou na sexta-feira, 19/8, certificados de conclusão de curso aos 219 munícipes que fizeram cursos de auxiliar de cabeleireiro, manicure e pedicure, padaria e confeitaria, design de sobrancelhas e maquiagem, oferecidos pelo Espaço Mãos do Futuro. A entrega aconteceu no auditório do Fundo Social, na Vila Campesina.

Os cursos mais procurados nesse primeiro semestre de 2022 foram Padaria e Confeitaria, com 111 formandos, Manicure e Pedicure, com 49, seguidos por Design de Sobrancelhas, 30, Auxiliar de Cabeleireiros, 15, e Maquiagem, 14.

Aline Lins desejou sucesso aos formandos. “Esse é o começo de uma carreira de sucesso. Se vocês se dedicarem, continuarem se aperfeiçoando, podem chegar longe. O Fundo Social realiza diversas ações sociais, mas esse projeto é focado no empreendedorismo, na qualificação profissional e visa a geração de renda”.

A professora Priscila Stephania, de Design de Sobrancelhas, ficou emocionada. “Há mais de quatro anos participo desse projeto da prefeitura, que ajuda muitas mulheres, e homens também. Essa capacitação permite que adquiram conhecimento, tornem-se profissionais e, a partir desse começo, ter a sua própria renda, trabalhando em casa mesmo, empreendendo, podendo gerar mais lucro na sua familia, é muito satisfatório”, comentou.

Gleice Marques, moradora do Jardim Bandeiras, fez o curso de Confeitaria. Ela não pretende empreender no momento, mas aperfeiçoar-se na área. “Gosto bastante de cozinhar, fiz o curso para me especializar e aperfeiçoar algumas técnicas. Aconselho a todos fazerem os cursos do Fundo Social, pois são muito bons. Já estou aplicando meu conhecimento em casa e com a família”, declarou.

A professora Vanessa, de Padaria e Confeitaria, explicou que ensina receitas simples e práticas, como massa para salgado, pão de mel, bolo no pote, trufas, entre outras, que possam ser feitas em casa, com pouco investimento e gerar renda com facilidade.

E essa já é uma realidade para seu Gilmar A. de Almeida e sua esposa, Priscila Domingues A. Almeida, moradores do Jardim Santo Antônio, que estão fora do mercado há um tempo e, durantre o curso, já começaram a vender os doces que aprenderam nas aulas.

“Nunca trabalhei na área, fazia algumas coisas com bolo, mas nada profissional. Eu e minha esposa resolvemos fazer esse curso e colocar em prática tudo o que íamos aprendendo e hoje vendemos trufas, bolos de pote e pão de mel, e essa tem sido nossa renda. Estamos felizes e agradecidos por essa oportunidade”, destacou.

Os cursos disponíveis são divulgados sempre nas redes sociais do Fundo Social de Solidariedade.