Público prestigia peça infantil no Teatro Municipal

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

A segunda-feira, 22/08, foi de emoção e alegria para 400 alunos da EMEF Anézio Cabral que compareceram ao Teatro Municipal Glória Giglio, na Vila Campesina, para assistir ao espetáculo infantil “Rádio Variété”.

O evento, aberto ao público, contou ainda com a presença de munícipes e autoridades. O prefeito Rogério Lins e o secretário adjunto de Cultura, Paulinho Samba de Rua, também apreciaram a apresentação de Domingos Montagner, Fernando Sampaio e Filipe Bregantim, da companhia de Circo e Teatro La Mínima.

O espetáculo, que reproduz um estúdio de “rádio-circo-teatro”, apresentou atrações jornalísticas, musicais e a dramaturgia de uma radionovela narrados ao som de muito samba e MPB, tocados por pandeiro, piano de garrafas, entre outros instrumentais, em meio a intervalos de propagandas típicas de rádio, em tom humorístico, garantindo muitas gargalhadas da plateia.

Essa foi a primeira experiência de Bryan, 8 anos, e da maioria dos alunos em teatro. Juntos, vivenciaram a magia dos palcos.

“Os alunos produzirão um trabalho em escrita ou desenho sobre a visita feita ao teatro, contando como foi a vivência com a arte, o que entenderam da peça, como foi o trajeto, ou seja, todo o ambiente fora da escola”, explicou a diretora Vera Cruz.

O pequeno Théo, 2 anos, morador do Cipava, foi levado pela mãe, Juliana C. Magalhães.

“Eu adorei. Sou da Bahia, fiz teatro muito tempo, inclusive participei de algumas peças, mas por conta da pandemia não consegui levar meu filho ao teatro. É o primeiro contato dele”, disse Juliana.

A programação do teatro municipal tem sido viabilizada por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Proac/ICMS, além de parceria com entidades locais, como o Sesc Osasco, que trouxe no dia 20/8, o cantor Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo, em apresentação única de “Lágrimas no Mar”, após reabertura oficial no dia 15.

Outra atração é a exposição do escultor Lúcio Bittencourt com obras feitas em aço, entre elas réplica de um destroyer (navio de guerra) esculpido em aço carbono, que estará no hall de entrada até setembro.

Confira os próximos eventos no Teatro Municipal:

24/8 (quarta) – Espetáculo “Circus – A Nova Tournne” (Infantil) – às 10h e às 14h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

25/8 (quinta) – Orquestra do CEU das Artes – Participação especial: Reginaldo 16, Graça Cunha e Tiago Pitty – 20h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

26/8 (sexta) – Tributo a Michael Jackson (Musical) – 19h30 – Entrada: 1 kg de alimento não perecível

27/8 (sábado) – Ellen Oléria (vencedora do The Voice) – SESC Osasco – 19h – retirar ingressos 1h (uma hora) antes na bilheteria do teatro

29/8 (segunda) – Orquestra de Sopro – Oz Brass Metais e Percussão – 20h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

02/9 (sexta) – O que vão dizer de nós? (Musical) – 19h30 – Entrada: 1kg de alimento não perecível