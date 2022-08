Osasco tem 29 pessoas acolhidas em hospedagem social

Texto: Juliana Oliveira

Imagem: Marcelo Deck

Na sexta-feira, 19/08, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, almoçou com os assistidos pelo serviço de hospedagem social da Prefeitura. O serviço é gerenciado pela Secretaria de Assistência Social (SAS) e as vagas são ofertadas no Hotel Íbis, parceiro da Prefeitura para pessoas em situação de rua encaminhadas pelos Centros de Acolhida da cidade.

Atualmente 29 pessoas fazem parte do programa. Elas recebem assistência material e são acompanhadas pela equipe técnica da Assistência Social, com encaminhamentos para emprego, saúde, regularização de documentos, contatos familiares, entre outros. Além disso, o serviço de hospedagem conta com três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) e ambiente seguro para dormir, longe das baixas temperaturas, com acesso a higiene pessoal e maior conforto.

No bate-papo que ocorreu durante um almoço, os munícipes destacaram que têm recebido todas as orientações sobre programas sociais da Prefeitura, entre eles o Bolsa Aluguel e os Programas Começar e Recomeçar.

“Eles foram encaminhados para entrevistas de emprego e já estão trabalhando. É o poder público garantindo direitos por meio de acesso a renda e moradia”, destacou o prefeito Rogério Lins.

Munícipes que souberem sobre pessoas em situação de rua que necessitam de ajuda podem entrar em contato com a Central 156 (24h/dia).

Acompanharam o almoço a diretora de Proteção Social Especial, Danielle Bueno e as assistentes sociais Jéssica e Sylvania Rodrigues da Silva.