Mais de 3 mil alunos prestigiam espetáculo circense no Geodésico

Por: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

Mais de 3 mil crianças das escolas municipais de Osasco prestigiaram nos dias 17 e 18/8, o espetáculo “Um dia de Circo”, realizado na quadra do Geodésico (Centro Poliesportivo Sebastião Rafael da Silva), na Cidade das Flores, por meio da parceria entre a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer com a Show Time Produções.

Mesmo em tempos de internet, rádio e TV, a arte circense ainda atrai muitos espectadores.

O espetáculo apresentou uma proposta tradicional e descontraída e contou com 12 artistas, apresentador, mágico, malabarista, equilibrista, contorcionista, acrobata e aramista (que anda na corda bamba ou arame).

As crianças interagiram com os palhaços Panqueca e Panquequinha e se impressionaram com o malabarismo e as acrobacias.

O empresário e filho do fundador do circo, Milton Fabbri Junior, nascido em Osasco, ficou satisfeito com o resultado.

“Tivemos um ótimo espetáculo, fiz questão de iniciar o projeto na minha cidade. O circo é uma arte milenar, merece e deve ser apreciada. Nossa ideia é levar o espetáculo para vários ginásios. Agradeço ao secretário Rodolfo que abriu as portas para o nosso trabalho”, disse Junior.

“Com essa parceria queremos proporcionar às nossas crianças vivenciar um espetáculo de circo, promovendo a socialização e a integração. Seja em uma lona ou num ginásio esportivo, a arte circense deve fazer parte do repertório infantil”, comentou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.