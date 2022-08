Osasco inicia vacinação de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades contra a covid

Texto: Olga Liotta

Fotos: Marcelo Deck

Osasco inicia nesta terça-feira, 23/8, a vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades ou deficiências. A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Para receber a vacina, é necessário comprovar a condição de saúde da criança mediante laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença ou condição de saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado, constando o CRM do médico, apresentar documento da criança (Cartão do SUS ou CPF) e comprovante de endereço.

É recomendado aos pais fazer o pré-cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/ para agilizar o atendimento.

Veja abaixo quais são as comorbidades:

Anemia falciforme

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Cirrose hepática

Cor pulmonale e hipertensão pulmonar

Diabetes mellitus

Doença cerebrovascular

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

HIV

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Insuficiência cardíaca

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade mórbida

Pneumopatias graves

Próteses valvares – Dispositivos cardíacos implantados

Síndrome de Down

Síndromes coronarianas

Talassemia

Transtornos Globais do Desenvolvimento

Valvopatias

Serviço

Vacinação contra a covid-19 de crianças de 3 e 4 anos com comorbidades ou deficiências

Data: a partir de terça-feira, 23/8.

Local: em todas as UBSs.

Para mais informações acesse: www.osasco.sp.gov.br ou ligue 156.