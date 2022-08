Teatro Municipal recebe Arnaldo Antunes dia 20/8, às 20h

Após reabertura do Teatro Municipal Glória Giglio no dia 15/8, com evento que trouxe Filarmônica de Artes e a Banda Queen Live Killers, agora o espetáculo da vez ficará por conta do show com o cantor brasileiro, Arnaldo Antunes, que se apresentará no sábado, 20/8, às 20h, por meio de parceria com o SESC SP.

A entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados com 1h (uma hora) de antecedência na bilheteria do teatro. Serão disponibilizados quatro convites por pessoa.

O Teatro Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina. Mais informações no telefone 2183-6199.

Além da apresentação com Arnaldo Antunes, a programação do teatro, com espetáculos, musicais e apresentações no geral segue a todo vapor. Confira:

22/8 – Espetáculo Rádio Variété (Infantil) – 14h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

24/8 – Espetáculo “Circus – A Nova Tournne” (Infantil) – às 10h e às 14h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

25/8 – Orquestra do CEU das Artes – Participação especial: Reginaldo 16, Graça Cunha e Tiago Pitty – 20h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

26/8 – Tributo a Michael Jackson (Musical) – 19h30 – Entrada: 1 kg de alimento não perecível

27/8 – Ellen Oléria (vencedora do The Voice) – SESC SP – 19h – retirar ingressos 1h (uma hora) antes

29/8 – Orquestra de Sopro – Oz Brass Metais e Percussão – 20h – Entrada: 1kg de alimento não perecível

02/9 – O que vão dizer de nós? (Musical) – 19h30 – Entrada: 1kg de alimento não perecível

Com capacidade para 410 espectadores, o teatro é palco de variados espetáculos, atendendo ao público adulto, jovem e infantil. Além das apresentações, o teatro conta, em seu hall de entrada, com exposições de artes plásticas.

Nos próximos dois meses o público poderá conferir as obras do escultor Lúcio Bittencourt feitas em aço, entre elas réplica de um destroyer (navio de guerra) esculpido em aço carbono.