Estudantes visitam Secretaria de Esportes

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco recebeu na quarta-feira, 17/8, uma visita muito especial dos alunos dos 4º e 5º anos da EMEF Marechal Bittencourt, que fica na região central da cidade. As turmas foram divididas em dois períodos de visitação: manhã e tarde.

Acompanharam a visita a coordenadora Vanda Barbosa, a assessora Renata e os professores Ana Carol, Rayza, Bete Pinheiro, Rachel, Luciane, Virgínia, Cassio (manhã). O período da tarde ficou sob os cuidados dos professores Angelina, Valdilea, Otoniel, Claudia e Danila.

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Serel, as funções dos colaboradores, além de toda a estrutura do Vôlei Osasco, no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino.

Na academia do time de vôlei, os estudantes acompanharam o treinamento das atletas Natália Zilio, a polonesa Malwina Smarzek e a americana Micaya White.

Durante o bate-papo com profissionais do esporte, as crianças foram orientadas a participar das atividades gratuitas que são ofertadas pela prefeitura e entidades parceiras.

“Agradecemos a recepção e atenção aos alunos. Foi um dia incrível para eles. Certamente ficará marcado na memória”, mencionou o diretor da escola, Artânio Santos.

“A proposta é receber as escolas do município e aproximar as crianças do esporte, assim como fazer com que elas conheçam e se interessem em praticar alguma modalidade ministrada gratuitamente em diversos pontos de Osasco”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

A escola que desejar agendar uma visita (pública ou privada) basta ligar para a Secretaria de Esportes no telefone (11) 3654-1062, falar com a coordenadora Giane Vieira ou enviar e-mail (giane.serel@osasco.sp.gov.br). Os agendamentos serão feitos conforme a agenda de eventos da secretaria.