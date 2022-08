Teatro Municipal reabre ao público após reforma

Texto: Marco Borba

Imagens: Marcelo Deck

Após passar por ampla reforma, o Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina) reabriu as portas para o público segunda-feira, 15/08, em cerimônia que contou com as presenças do prefeito Rogério Lins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, da vice-prefeita Ana Maria Rossi, secretários municipais, secretários adjuntos, vereadores e servidores da Secretaria de Cultura.

O teatro estava fechado desde novembro do ano passado para a reforma, que contemplou a reestruturação dos sistemas elétrico, hidráulico, telhado, pintura interna e externa, manutenção da cenografia, dos camarins, troca de cortinas e higienização do carpete e poltronas e instalação de novo sistema de ar condicionado para a plateia e camarins. Toda a identificação visual do espaço também foi refeita.

“Esse local, que historicamente sempre trouxe alegrias, teve essa alegria interrompida em razão da pandemia. Mas agora, com a reforma, poderemos oferecer mais conforto ao público e melhores condições para a atuação de nossos artistas. Agradeço a todos pelo trabalho realizado, especialmente às mulheres, que têm nos ajudado a desenvolver a inclusão em nossa cidade”, disse o prefeito.

Além de peças teatrais, o teatro tem espaço para academias de dança, escolas de música, festivais e mostras. O ambiente apresenta espetáculos variados, direcionados ao público adulto, jovem e infantil, além de outros voltados ao aprendizado de alunos dos níveis fundamental e médio de instituições do município e região, por meio do programa conhecido como Projeto Escola.

Anualmente, a Escola de Artes César Salvi utiliza o local para apresentação de espetáculos de conclusão do curso Artes Cênicas. Além das apresentações, o hall do teatro também recebe exposições. Nos próximos dois meses o público poderá conferir as obras do escultor Lúcio Bittencourt feitas em aço, entre elas réplica de um destroyer (navio de guerra) esculpido em aço carbono.

O Teatro Municipal recebeu o nome de Glória Giglio, que foi primeira-dama e esposa do ex-prefeito Celso Giglio. O casal já é falecido. As filhas Isabela e Giovana compareceram ao evento para receber as homenagens em nome da família.

Na cerimônia também houve apresentações da Filarmônica de Artes de Osasco e da banda Queen Live Killers.