Prefeitura realiza Agosto Lilás – pelo fim da violência contra a mulher

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade, realiza durante todo o mês uma programação especial em alusão ao Agosto Lilás pelo fim da violência contra a mulher. As ações são promovidas em parceria com o SENAC – Mulheres do Brasil, a Câmara Municipal de Osasco e o Conselho da Mulher – Rede Lilás.

Entre as atividades estão o lançamento do botão do pânico para atender mulheres vítimas de violência e que tenham medidas protetivas e a inauguração da nova instalação do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência – Márcia Ribeiro (CRMVV).

PROGRAMAÇÃO

Seminário: Cultura de Paz como Prevenção a Violência Contra a Mulher

Data: 17/08

Horário: 9h

Local: Sala Osasco Luiz Roberto Claudino da Silva

Audiência Pública: Lei Maria da Penha e as garantias de atendimento nas políticas públicas

Data: 18/08

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Osasco

Atividades de formação com profissionais da educação para prevenção a violência contra a mulher

Data: de 15 a 24/08

Local: Escolas estaduais e municipais

Rodas de conversas de orientação e prevenção a violência contra a mulher na Semana POP RUA – CRMVV

Data: 21/8

Horário: 09h às 17h

Local: Praça Laurindo de Camargo – Presidente Altino (em frente sede de Insanos Moto Clube Osasco).

Protagonismo Feminino – Enfrentamento a violência contra Mulher

Caminhada

Feira cultural e empreendedorismo

Workshop – autocuidado, estética, qualidade de vida e apresentações

Data: 28/08

Horário: das 8h às 12h

Local: Concentração em frente à Prefeitura de Osasco

Apresentação teatral seguida de Jogo/Roda de Conversa – Vulvar: No lugar dela

Data: 30/08

Horário: 15h

Local: Sala Luiz Roberto Claudino da Silva

Ação de Conscientização e orientação ao Enfrentamento à Violência contra a Mulher

Data: de 15 a 31/08

Horário: das 10h às 17h

Local: SuperShopping Osasco