Osasco promove 3ª Copa de Futsal Feminino

Texto: Giane Vieira

Imagem: Divulgação

A Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco realizou dia 9/8 o congresso técnico da 3ª Copa de Futsal Feminino “Isa Casagrande”. A abertura e os jogos de estreia acontecerão no próximo dia 21/8, na quadra esportiva do Jardim Santo Antônio.

A homenageada, a atacante Isabela Casagrande, acompanhou o sorteio das chaves. A jogadora de 22 anos nasceu em Caxias do Sul (RS) e, atualmente, joga no Spezia, da Itália.

“Estou muito honrada em ser madrinha deste campeonato. Já passei por grandes dificuldades, mas quero muito enaltecer o futebol feminino. Parabéns a todas as inscritas e boa sorte”, disse.

Participarão do torneio 11 equipes osasquenses: Belaura, Treze, Caipirão, Domínio no Pé, Lions FC, Meninas do Céu, Meninas da Vila Dalva, Vila Prado Futsal, Real Drible, Sou Favela e Real Femina.

“Parabéns a todos que estão à frente do torneio. Nossa intenção, além de fomentar o futebol feminino, é destacar as mulheres atletas de todas as modalidades. O esporte tem que ser um bem comum para todos”, secretário de Esporte, Rodolfo Rodrigues Cara.