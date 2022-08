Prefeito e primeira-dama do Estado visitam Praça da Cidadania do Portal D’ Oeste

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito Rogério Lins e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, receberam terça-feira, 16/8, a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, Luciana Garcia, para uma visita técnica às obras da Praça da Cidadania de Osasco, que está em construção no Portal D’Oeste I.

Na ocasião também foi realizada a assinatura do termo de permissão de uso do espaço de lazer, antiga Casa da Cultura do bairro, onde serão realizados cursos de qualificação oferecidos pelo Fundo Social do Estado.

A Praça da Cidadania do Portal D’Oeste I terá uma área de cerca de 2 mil m², com quadra de basquete, academia ao ar livre, parque infantil, pista de skate e área de jogos.

Para minimizar o impacto no meio ambiente, a Praça da Cidadania contará com os chamados “jardins de chuva” para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis.

Com investimento de cerca de R$ 2 milhões, a conclusão da obra está prevista para dezembro de 2022.

“A Praça da Cidadania disponibiliza lazer, esporte e principalmente formação profissional para os moradores do entorno e da cidade. Isso significa também oportunidade de emprego e empreendedorismo para os que mais precisam. Como sempre digo, é uma ação de cidadania”, diz Luciana Garcia.

“Esse é mais um equipamento em parceria com o governo do Estado que trará oportunidades à nossa população, com oferta de cursos que poderão formar novos profissionais”, destacou o prefeito.

De acordo com o governo do Estado, as praças são equipamentos inovadores na promoção da cidadania, inclusão social e qualificação profissional em territórios vulneráveis que estimulam a geração de renda e a autonomia financeira da população. Além disso, é um equipamento integrador de políticas públicas, com a oferta de serviços de outros órgãos e parceiros da iniciativa privada.