Membros do Conselho Municipal de Turismo tomam posse

Texto: Juliana Oliveira

Fotos: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, empossou na sexta-feira, 12/08, os novos membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) biênio 2022/2024. A cerimônia foi realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) e contou com a presença do presidente Amir Gomes dos Santos. O conselho conta com representantes do poder público municipal e da sociedade civil.

O COMTUR é um órgão local que conjuga esforços entre o Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil, visando assessorar a municipalidade nas questões ligadas ao desenvolvimento turístico e econômico da cidade.

Presente ao evento o secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, destacou a importância do setor do Turismo para o País. “O conselho é um instrumento democrático essencial para direcionar e fortalecer ainda mais o desenvolvimento da cidade. Estamos trabalhando juntos e criando ações para impulsionar o turismo de negócios no município”.

Feliz em empossar os novos conselheiros, o prefeito Rogério Lins destacou que o COMTUR tem como um dos seus objetivos trazer mais visibilidade ao município, já que a vocação turística de Osasco é o turismo de negócios e cultura.

“A cidade também está se destacando no turismo religioso, temos a Marcha para Jesus e em breve será realizado o ComVocação, o maior evento anual da Diocese de Osasco. Essas atividades também influenciam no turismo, por isso, vamos investir cada vez mais em infraestrutura, para receber muito mais eventos gastronômicos, feiras de negócios e de empreendedorismo que viraram uma marca da nossa cidade”.

O prefeito afirmou ainda que a união dos setores gastronômico, hoteleiro e da iniciativa privada dos mais diversos segmentos vai ajudar a administração municipal a transformar a região central em um grande centro de cultura de atividades. “Tem muita coisa boa no forno e tenho certeza que, por meio do conselho, a gente vai consolidar e avançar cada vez mais”.

Também prestigiaram o evento Thays Assunção Monteiro, diretora de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Shirley Dammy, representante do COMTUR, Edvaldo Almeida, coordenador de Turismo do Cioeste, entre outros.