Atletas osasquenses participam de campeonato no Rio de Janeiro

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

Na sexta-feira, 12/08, as atletas do Jiu-jitsu, Camila Guerra e Natália Russa Nespatti, contempladas pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), viajaram para o Rio de Janeiro em busca de medalhas no Campeonato Brasileiro Sem Kimono.

O campeonato, que é tradicional e ocorre todos os anos na Arena Militar em Deodoro, neste ano contou com a participação de aproximadamente 3.000 atletas.

As osasquenses Camila Guerra, categoria faixa marrom pluma, e Natália Russa Nespatti, categoria faixa marrom leve, disputaram o título de Campeã Brasileira entre atletas do mais alto nível.

Natália Russa Nespatti conquistou o vice-campeonato. “Agradecemos todo o apoio que a Serel tem nos dados e iremos representar nossa cidade com muito orgulho e garra. O falecimento de um de nossos ídolos, Leandro Lo, na última semana nos fez ter mais força para competir. Era uma pessoa fora da curva, do bem e que agora continuará nos inspirando a nos transformamos em lendas no esporte como ele”, disse Natália.

“Parabéns as nossas atletas que diariamente superam barreiras. Natália retornou depois de duas cirurgias na coluna, e competiu com atletas de mais de dez anos acima. Isso é superação e força de vontade”, ressaltou o secretário de esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.