Ginásio José Liberatti é palco da etapa paulista de jiu-jitsu

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), realizou, em parceria da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu.

Foram 3 dias de competições, de sexta a domingo, 12, 13 e 14/8, reunindo 1.342 atletas no Ginásio José Liberatti, em Presidente Altino. Os atletas foram divididos em categorias do infantil até Master 6, dentro de seus pesos e faixas. O evento atraiu um público de aproximadamente 3 mil pessoas por dia, arrecadando mais de uma tonelada de alimentos, sendo que uma parte será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, acompanhado pelo secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara, e o vereador Délbio Teruel prestigiou o evento.

Na cerimônia de abertura, o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, Otávio de Almeida Júnior, prestou homenagem a Leandro Lo, pedindo uma salva de palmas de um minuto.

Leandro Lo, lutador brasileiro de jiu-jitsu, conquistou oito vezes o campeonato mundial, e era conhecido como um dos melhores grapplers da história da modalidade. Leandro Lo morreu no domingo, 7/8.

Entre os atletas osasquenses participantes do campeonato, o técnico do vôlei adaptado do município e também atleta de Jiu-Jitsu, Emerson Bel Moreira, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, competiu na categoria faixa roxa/master3/peso médio, repetindo a façanha da 2ª etapa, conquistando a medalha de bronze.

“Foi um espetáculo esportivo maravilhoso. A parceria entre a Serel e a Federação deu mais do que certo. Com isso o esporte osasquense só tem a ganhar”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.