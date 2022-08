Osasco sedia 3ª etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu

Texto: Giane Vieira

Imagens: Divulgação

Osasco receberá a partir dessa sexta-feira, 12/8, no Ginásio Professor José Liberatti, em Presidente Altino, a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Jiu-Jitsu, realizado pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu.

Serão 03 dias de competição, começando nessa sexta-feira, 12/08, das 17h30 às 21h30, e nos dias 13 e 14/08, das 9h às 17h30. A entrada será 1k de alimento não perecível, que será destinado ao fundo Social de Solidariedade de Osasco.

Na etapa anterior participaram da disputa 1.500 atletas, divididos em categorias do infantil até Master 6, em suas respectivas categorias de peso e faixa. Além disso, passaram pelo Ginásio Liberatti cerca de 1.700 pessoas por dia para prestigiar o evento.

Entre os atletas, o técnico do vôlei adaptado do município e também atleta de Jiu-Jitsu, Emerson Bel Moreira, representante do Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, competiu na categoria Master 3/Peso Médio, conquistando medalha de bronze. Ele competirá novamente no domingo.

“A cidade de Osasco se torna, cada vez mais, um espaço que se organiza para abrigar grandes eventos. Parabéns a todos envolvidos pela parceria”, ressaltou o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.