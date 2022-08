Parceria com universidade garante ensino a distância da EJA

Texto: Olga Liotta

Imagens: Marcelo Deck

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, o reitor da Associação Educacional Nove de Julho (Uninove), Eduardo Storopoli, e o secretário municipal de Educação, Cláudio Piteri, assinaram segunda-feira, 8/8, parceria que institui a concessão de 20 mil bolsas de estudos integrais de ensino a distância nos cursos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), do 1º ao 3º ano do ensino médio. A medida contempla servidores públicos, funcionários, prestadores de serviços da prefeitura e munícipes em geral.

A assinatura do termo de cooperação foi realizada no gabinete do chefe do Executivo e contou com a presença da Procuradora Geral do Município, Jeanette Masutti Massa, da diretora acadêmica da área da Saúde, Cinthya Duran, e do professor de Direito da instituição, José Carlos Blat.

Segundo Storopoli, além de propiciar a conclusão do ensino médio a jovens e adultos que não terminaram os estudos no momento certo, a medida visa promover a qualificação e inclusão social dos bolsistas para o mercado de trabalho.

“O prefeito Rogério Lins foi o primeiro a apoiar essa parceria com bolsas integrais da EJA/EAD. Ele é muito sensível à inclusão e às causas sociais, assim como a Uninove. Somos uma das melhores universidades privadas do país e nosso objetivo é fazer a inclusão na Educação. Infelizmente, nessa pandemia muitos jovens deixaram de estudar, e mesmo antes da pandemia, muitos não terminaram o ensino médio. Esse curso vem oferecer o ensino da EJA em nossa plataforma educacional, com as 14 disciplinas do ensino médio, apoio de tutores e avaliação final”, comentou o reitor.

“Esse acordo de concessão vai beneficiar muitos filhos de Osasco, permitindo que concluam o ensino médio numa instituição renomada, abrindo novas portas para o mercado de trabalho, além do desenvolvimento pessoal”, disse o prefeito.

Cláudio Piteri comemorou. “Mais uma vez avançamos na área educacional do nosso município. Por meio dessa parceria, Osasco poderá ampliar o número de jovens e adultos que concluirão o ensino médio e, assim, darão novos passos para outras conquistas”.